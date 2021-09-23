ABD, İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönme isteğine ilişkin bir ipucu görmüyor - Haberler
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ABD, İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönme isteğine ilişkin bir ipucu görmüyor

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
ABD, İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönme isteğine ilişkin bir ipucu görmüyor

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, İran'ın, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı yeniden hayata geçirme konusunda durdurulan müzakerelere geri dönmek istediğine dair hiçbir ipucu vermediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, İran'ın, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı yeniden hayata geçirme konusunda durdurulan müzakerelere geri dönmek istediğine dair hiçbir ipucu vermediğini söyledi.

Üst düzey yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu an için elbette ki İran'ın geri dönmeye ve kalan sorunları kapatmaya hazır olduğuna dair hiçbir belirti ve olumlu işaret yok" dedi.

Yetkili, "İranlılarla doğrudan etkileşimimiz yok, bu yüzden iyimserlik ve karamsarlık seviyelerini değerlendirmek bizim için zor ancak ABD'yi daha iyimser kılacak herhangi bir şey de olmadı." ifadesini kullandı.

Anlaşmaya dönüş konusunda fırsat kapısının açık olduğunu belirten yetkili ancak bunun sonsuza kadar olmayacağını kaydetti.

Yetkili, müzakerelerin takvimine ilişkin ise "Dolaylı yollardan da takvimle ilgili veya İran'ın Viyana'da başlayan çalışmaları devam ettirme ve bu sorunları kapatmaya niyeti olduğuna dair herhangi bir şey duymadık." diye konuştu.

P5+1 olarak da bilinen BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya ile İran arasında 2015'te İran'ın nükleer faaliyetlerini durdurmak ve yaptırımların kaldırılması amacıyla "Ortak Kapsamlı Eylem Planı" adlı nükleer anlaşma imzalanmıştı.

Ancak eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de ABD'yi anlaşmadan çekmiş ve Washington'un anlaşmanın bir parçası olarak kaldırdığı İran yaptırımlarını yeniden uygulamaya koymuştu.

Trump'ın çekilmesinden sonra ise İran yönetimi, anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin çoğundan geri adım atmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden ise hem başkanlık yarışında hem de başkan olduktan sonra nükleer anlaşmaya geri dönmek istediğini açıklamıştı.

ABD'nin doğrudan müdahil olmadığı nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri, 6 Nisan'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlamıştı.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
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