ABD-İran ilişkilerini 40 yıl önce koparan rehine krizinin yaşandığı elçilik binası bugün ne durumda?

06.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:52

İran ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki diplomatik bağı koparan Tahran'daki büyükelçilik baskınının üzerinden 40 yıl geçti. Diplomasi tarihinin en uzun süreli rehine krizlerinden birinin yaşandığı Amerikan büyükelçilik binası bugün müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.