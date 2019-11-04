ABD-İran ilişkilerini 40 yıl önce koparan baskının yapıldığı büyükelçilik binası bugün ne durumda?
İran ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki diplomatik bağı koparan Tahran'daki büyükelçilik baskınının üzerinden 40 yıl geçti. Diplomasi tarihinin en uzun süreli rehine krizlerinden birinin yaşandığı Amerikan büyükelçilik binası bugün müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.
İran ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki diplomatik bağı koparan Tahran'daki büyükelçilik baskınının üzerinden 40 yıl geçti.
Diplomasi tarihinin en uzun süreli rehine krizlerinden birinin yaşandığı Amerikan elçilik binası bugün müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Euronews.com'da Görüntüle