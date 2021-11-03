ABD, İran İHA'larının Hürmüz Boğazı'nda Amerikan gemisindeki uçuşlara önleme yaptığını açıkladı - Haberler
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ABD, İran İHA'larının Hürmüz Boğazı'nda Amerikan gemisindeki uçuşlara önleme yaptığını açıkladı

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
ABD, İran İHA'larının Hürmüz Boğazı'nda Amerikan gemisindeki uçuşlara önleme yaptığını açıkladı

ABD, İran insansız hava araçlarının Hürmüz Boğazı'nda ABD gemisine, yapılan uçuşları engellemek üzere güvenli olmayan bir şekilde yaklaştığını duyurdu.

ABD, İran insansız hava araçlarının Hürmüz Boğazı'nda ABD gemisine, yapılan uçuşları engellemek üzere güvenli olmayan bir şekilde yaklaştığını duyurdu.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün İran'a ait insansız hava araçları güvenli olmayan bir şekilde Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yaparken uçuş harekatı icra eden bir ABD gemisine yaklaşarak tehlike arz etti." ifadelerini kullandı.

Yetkili, ABD güçlerinin "kuvvet koruma önlemlerini devreye soktuğunu" belirtti.

Herhangi bir ateş açılmadığını vurgulayan yetkili, olayda herhangi bir hava aracının düşürülmediğini kaydetti.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
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