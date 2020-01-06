ABD-İran gerilimiyle hisseler düşüyor

06.01.2020 13:05 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:05

– ABD ve İran arasındaki gerilimlerin yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yöneltmesiyle küresel hisse senedi piyasalarındaki düşüş sürüyor.

Asya

ABD'nin geçen hafta İran'ın önde gelen askeri yetkililerinden İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası Orta Doğu'da yükselen jeopolitik gerilimlere paralel olarak Asya piyasaları kapanışa doğru ağırlıklı olarak düşüşteydi. Cuma günü Bağdat'ta düzenlenen saldırıya Tahran yönetimi karşılık vereceğini söylerken, ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın saldırıya geçmesi durumunda ABD'nin buna yanıt vereceği tehdidini yapmıştı. Bunun yanında Irak parlamentosu da ABD ordusunun ülkeden çekilmesin yönünde karar verirken, Trump ise Amerikan ordularının ülkeden çekilmesini istiyorsa Irak'ın ABD'ye Balad askeri üssü için ödeme yapması gerektiğini söyledi.Bunun yanında Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, bankanın geleceğe yönelik para politikaları oluştururken ABD ve İran arasında yükselen son gerilimler ve Washington ile Pekin arasındaki ticaret gelişmeler de dahil olmak üzere küresel ekonomiye yönelik riskleri yakından takip edeceğini söyledi. Kuroda, ticari bankaların Yeni Yıl toplantısında yaptığı konuşmada, "ABD-Çin ticari gerilimleri ve jeopolitik riskler, gelecekte ilişkilerin nasıl ilerleyeceğini öngöremeyeceğiz bir noktaya geldi" dedi.Söz konusu gelişmelerin ardından Asya'da gün sonu işlemlerinde;Nikkei 225 yüzde 1.91,Hang Seng yüzde 0.79,Shanghai Composite yüzde 0.01Kospi yüzde 0.98 düşerkenShenzhen Composite yüzde 0.33 yükseldi,S&P/ASX ise yatay kapandı.Avrupa piyasalarında da Asya'ya paralel olarak ABD-İran gelişmeleri etkilenirken, yatırımcılar bunun yanında hizmet PMI (Satınalma Yöneticileri Endeksi) verilerini izledi. Buna göre, IHS Markit, Almanya hizmet PMI'ın Kasım ayındaki 51.7 düzeyinden Aralık'ta 52.9'a yükselerek, Ağustos'tan bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştığını duyurdu. Ayrıca, Euro Bölgesi hizmet PMI da Kasım ayındaki 51.9 düzeyinden Aralık'ta 52.4'e yükseldi.Bunun yanında Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'den gelen yeni açıklamalar, AB ve ABD ilişkilerinde belirsizliğe işaret etti. Le Maire, ABD'nin Paris'in dijital vergilerine karşılık vermesi durumunda Washington'a misilleme vergilerle yanıt verileceği uyarısını yaptı. Yerel bir Fransız radyosuna yaptığı açıklamada Le Maire, "Eğer Amerikalılar dijital vergiye karşılık yaptırım uygulamaya karar verirse, bu durumda misilleme önlemlerle karşılık veririz. Eğer kısıtlamalar uygulanırsa, Dünya Ticaret Örgütü'ne başvururuz" dedi. Le Maire ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in gün içinde söz konusu vergilendirme sorunu üzerine görüşmesi bekleniyor.Söz konusu verilerin, jeopolitik gerilimleri bastıramamasıyla Avrupa piyasalarında erken işlemlerde;DAX yüzde 2.02,FTSE yüzde 1.11,CAC yüzde 1.42 düştü.Wall Street yatırımcılarının da açılış öncesi işlemlerde Orta Doğu'daki gelişmeleri izledikleri görüldü. Bunun yanında gün içinde açıklanacak hizmet PMI verisi takip edilecek.Wall Street'te açılış öncesinde;Dow Jones yüzde 0.59,Nasdaq yüzde 0.66,S&P 500 yüzde 0.56 düştü.Dövizlere bakıldığında da dolar yen karşısına yüzde 0.08 düşüşle 108.0015 yene geriledi. Dolar karşısında euro yüzde 0.05 artışla 1.11667 euroa yükselirken, sterlin ise yatay seyrederek 1.30755 sterlinden işlem gördü.

Söz konusu gerilimlerin yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yönlendirmesiyle altın fiyatı da 1,578.70 dolarla son yedi yılın en yüksek düzeyini görürken, Brent ham petrolü de varil başına 70.27 dolarla 70 doları üzerine yükseldikten sonra yüzde 1.68 artışla 69.75 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul