ABD-İran gerilimi piyasaları tetikledi, Dolar 6 TL eşiğine dayandı
ABD ile İran arasında Orta Doğu'da yaşanan geriliminin ardından Türkiye'deki döviz kurlarında hareketlilik gözlendi. ABD Doları gün içerisinde yüzde 0,35 artarak 5.97 TL'ye yükseldi ve kritik 6 TL eşiğine dayandı. Ham petrolün varil fiyatı 1 günde yüzde 3 artarak 68,76 Dolar'a yükseldi
03.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:54
ABD ile İran arasında Orta Doğu'da yaşanan geriliminin ardından Türkiye'deki döviz kurlarında hareketlilik gözlendi.
ABD Doları gün içerisinde yüzde 0,35 artarak 5.97 TL'ye yükseldi ve kritik 6 TL eşiğine dayandı. Dolar Türkiye saatiyle 14.40 itibariyle 5.97 seviyesinde işlem görüyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com