Abd-İran Gerilimi: Pentagon Orta Doğu'ya 5 Bin Asker Göndermeyi Değerlendiriyor
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, İran’la artan gerginliği üzerine ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) tarafından gelen Orta Doğu’ya yaklaşık 5 bin ek asker gönderme talebini değerlendiriyor.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı, İran'la gerilimin arttığı bir dönemde Orta Doğu'ya yaklaşık 5 bin ek asker gönderme talebini değerlendiriyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmek için ticaret yaptığı ülkelere baskı uygulamaya başlaması üzerine karşılıklı sert açıklamalarla gerilen Tahran ve Washington hattında ABD bölgede asker sayısını arttırmayı düşünüyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com