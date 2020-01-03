ABD-İran gerginliği olumsuz yansıdı

03.01.2020 12:45 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:45

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği bir hava saldırısında öldürülmesi sonrası Orta Doğu'da yükselen gerilimler, küresel piyasalara olumsuz yansıdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle ABD güçlerinin Bağdat Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıda General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi çeşitli tepkilere yol açarken, Asya borsalarında Cuma günü ağırlıklı olarak kayıplar görüldü.

Asya'ya paralel olarak Avrupa piyasalarında da İran ve ABD arasındaki gerilimler etkili oldu. Washington'ın söz konusu saldırısına karşılık Tahran, "özgürlük arayışında" olan ülkelerle güçlerini birleştirerek ABD'nin "yıkıcı bir intikam" alınacağı uyarısını yaptı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de İran'ın ABD'den intikam almak için harekete geçeceğini belirtirken, Çin ise taraflara söz konusu gerilimlerden kaçınma çağrısı yaptı.Asya ve Avrupa'nın yanında Wall Street'te de açılış öncesi işlemlerde yatırımcıların gündeminde Orta Doğu gelişmelerinin yer almasıyla eksi yönlü bir seyir izlendi.Asya piyasalarında;Shanghai Composite yüzde 0.30,Shenzhen Composite yüzde 0.29,Hang Seng yüzde 0.17 düşerkenS&P/ASX yüzde 0.71 yükseldiKospi ise değişmedi.Avrupa'da FTSE100 yüzde 0.26, DAX yüzde 0.82 ve CAC 40 yüzde 0.56 düştü.Wall Street'te ise açılış öncesinde Dow Jones yüzde 0.80 ile 232 puan kaybederken, S&P 500 yüzde 0.88 ve Nasdaq yüzde 0.99 düştü.

Dövizlere bakıldığında, dolar yen karşısında yüzde 0.31 düşüşle 108.215 yene gerilerken, dolar karşısında euro yüzde 0.12 düşüşle 1.11554 euroya, sterlin de yüzde 0.37 düşüşle 1.30896 sterlinden işlem gördü.

Kaynak: DHA