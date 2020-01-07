ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e Birleşmiş Milletler toplantısına katılması için vize vermedi
New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuşma yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne vize başvurusunda bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize verilmedi.
07.01.2020 20:31 | Son Güncelleme: 07.01.2020 20:31
ABD yönetimi, New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) toplantısına katılmak isteyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e vize vermedi.
Zarif, bu toplantıya katılmanın ABD'nin eylemlerini anlatmak için bir fırsat olduğunu ifade ederek, toplantının çok önceden kararlaştırıldığına işaret etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com