ABD, İran Devrim Muhafızları'ndan 2 kişiyi kara listeye aldı
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ABD, İran Devrim Muhafızları'ndan 2 kişiyi kara listeye aldı

09.03.2021 23:22 | Son Güncelleme: 09.03.2021 23:28
ABD, İran Devrim Muhafızları'ndan 2 kişiyi kara listeye aldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden yönetiminin İran'daki siyasi mahkumlara ve protestoculara 2019 ve 2020 yıllarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (IRGC) Ali Hemmatian ve Masoud Safdari'nin kara listeye aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden yönetiminin İran'daki siyasi mahkumlara ve protestoculara 2019 ve 2020 yıllarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (IRGC) Ali Hemmatian ve Masoud Safdari'nin kara listeye aldığını açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden yönetiminin İran'daki siyasi mahkumlara ve protestoculara 2019 ve 2020 yıllarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nda (IRGC) sorgu görevlisi olan Ali Hemmatian ve Masoud Safdari'nin kara listeye aldığını açıkladı. Bakan Blinken, Hemmatian ve Safdari ile yakın aile üyelerinin ABD'ye girişlerinin yasaklandığını duyurdu. Bakan Blinken, ABD'nin İran'ı herhangi bir insan hakları ihlalinden sorumlu tutmak için kullanılabilecek çeşitli araçları gözden geçirmeye devam edeceğini belirtti.

Blinken ayrıca, ABD'nin günün erken saatlerinde İsviçre'nin Cenevre kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi toplantısında İran ile ilgili endişelerini dile getirdiğini de sözlerine ekledi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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