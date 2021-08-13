ABD, İran Devrim Muhafızları'na destek olan "uluslararası petrol kaçakçılığı ağı"na yaptırım uygulayacak
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ABD, İran Devrim Muhafızları'na destek olan "uluslararası petrol kaçakçılığı ağı"na yaptırım uygulayacak

ABD, İran Devrim Muhafızları'na destek olan 'uluslararası petrol kaçakçılığı ağı'na yaptırım uygulayacak
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'ne destek veren "uluslararası petrol kaçakçılığı ağının" üyelerine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'ne destek veren "uluslararası petrol kaçakçılığı ağının" üyelerine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Blinken, yaptırımların İran petrolünün yabancı müşterilere satışını sağlayan Umman'da bir aracıyı hedef aldığını bildirdi.

İran petrolünü yabancılara satan şirketlerden ikisinin Umman'da yer aldığı ama şirketlerden birinin Liberya'da kayıtlı olduğunu ifade eden Blinken, yaptırım uygulanacak söz konusu aracının Romanya'da da bir şirketi kontrol ettiğini belirtti. Blinken, Umman'daki bu aracı kişi ve şirketlere yaptırım uygulayacaklarını kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün zararlı faaliyetlerini finanse etmek için petrol satışlarından elde edilen gelirleri kullandığını aktaran Blinken, bu satışların ise yabancı aracılar üzerinden yapıldığına dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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ABD, İran Devrim Muhafızları'na destek olan "uluslararası petrol kaçakçılığı ağı"na yaptırım uygulayacak - Haberler
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