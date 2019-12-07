ABD: İran'daki gösterilerde binden fazla kişi hayatını kaybetmiş olabilir
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ABD: İran'daki gösterilerde binden fazla kişi hayatını kaybetmiş olabilir

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İran’da benzin zammına tepkiyle başlayan gösterilerde binden fazla kişinin ölmüş olabileceğini iddia etti.

07.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:14
ABD: İran'daki gösterilerde binden fazla kişi hayatını kaybetmiş olabilir

'nin (ABD) Özel Temsilcisi Brian Hook, İran'da benzin zammına tepkiyle başlayan gösterilerde binden fazla kişinin ölmüş olabileceğini iddia etti.


Hook, basına yaptığı açıklamada, ABD'nin ölü sayısıyla ilgili tahminlerinin, haberlerde yansıtılanın çok daha üzerinde olduğunu ve Tahran'ın gerçek bilgileri vermediğini ileri sürerek, "İran rejimi binden fazla kişiyi öldürmüş olabilir." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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