ABD, İran'da tutuklu Amerikalılar için Tahran'la irtibata geçti
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ABD, İran'da tutuklu Amerikalılar için Tahran'la irtibata geçti

22.02.2021 00:15 | Son Güncelleme: 22.02.2021 00:18
ABD, İran'da tutuklu Amerikalılar için Tahran'la irtibata geçti

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'da tutuklu bulunan Amerikalıların kurtarılması konusunda Tahran'la iletişime geçtiklerini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'da tutuklu bulunan Amerikalıların kurtarılması konusunda Tahran'la iletişime geçtiklerini açıkladı.

Amerikan CBS kanalına konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, son dönemdeki ABD-İran ilişkilerini değerlendirdi.

Sullivan, dünyanın herhangi bir yerinde alıkonulan Amerikan vatandaşlarının kurtarılmasının, Joe Biden yönetimi için her zaman çok önemli bir öncelik olduğunu vurguladı.

Sullivan, İran'da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının kurtarılması konusunda, "İranlılarla bu konuda iletişim kurmaya başladık. İran bu konuda henüz yanıt vermedi. Adaletsiz ve hukuksuz yollarla Amerikalıların tutulduğu bir durumu kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ayrıca, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını önleme konusunda kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.

Biden yönetimi, İran'la nükleer anlaşmanın yeniden işler hale gelebilmesi için müzakerelere başlamaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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