ABD, İran'a yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor
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ABD, İran'a yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor

24.09.2020 19:38 | Son Güncelleme: 24.09.2020 20:05
ABD, İran'a yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor

ABD'nin İran ve Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, ABD'nin İran'a hak ihlalleri nedeni ile yeni yaptırımlar uygulayacağını aktardı.

ABD'nin İran ve Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, ABD'nin İran'a hak ihlalleri nedeni ile yeni yaptırımlar uygulayacağını aktardı.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına her hafta bir yenisi ekleniyor. ABD'nin İran ve Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin İranlı güreşçi Navid Afkari'yi ölüm cezasına çarptıran bir yargıç da dahil olmak üzere bir dizi İranlı yetkiliye ve kuruluşa yeni yaptırımlar uygulayacağını aktardı. Abrams, "ABD, İran halkını özgürlük ve adaletten mahrum bırakanları sorumlu tutmaya kararlıdır. ABD, Navid Afkari'yi ölüme mahkum eden yargıç da dahil olmak üzere çeşitli İranlı yetkiliye ve kuruluşa yeni yaptırımlar ilan edecek" dedi. Afkari, 2018'deki hükümet karşıtı protestolar sırasında bir güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldürmekten suçlu bulunmuş, geçtiğimiz haftalarda idam edilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, "İranlı güreşçiyi idam etmeyin" çağrısı yapmıştı. Trump, "İran'ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Afkari'yi idam edeceğini duyuyoruz. Afkari'nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak" ifadesine yer vermişti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD, İran Savunma Bakanlığına ve bakanlığa bağlı şirket ve kişilere yeni yaptırımlar ilan etmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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