ABD İran'a saldıracak mı? Amerika savaşa girecek mi?

ABD İran'a saldıracak mı? Amerika savaşa girecek mi?
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı savaşa girip girmeyeceği konusunda açıklama yaptı. Trump, "Yakın gelecekte İran ile müzakerelerin gerçekleşme ihtimali yüksek, ancak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin değil. İran'a saldırı konusunda önümüzdeki iki hafta içinde kararımı vereceğim." dedi. Peki, ABD İran'a saldıracak mı? Amerika savaşa girecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda bir araya geldi. Toplantıya, Başkan Yardımcısı James David Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, CIA Başkanı John Ratcliffe ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı. Toplantının ana gündem maddesi İran-İsrail savaşı oldu. ABD İran'a saldıracak mı? Amerika savaşa girecek mi?

TRUMP, İRAN'LA İLGİLİ KARARINI İKİ HAFTA İÇİNDE VERECEK

Toplantının ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Açıklamada, "Trump İran'a saldırıp saldırmama konusunda iki hafta içinde kararını verecek." ifadelerine yer verildi.

"İRAN İLE MÜZAKERELERİN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ YÜKSEK"

ABD Başkanı Donald Trump, "Yakın gelecekte İran ile müzakerelerin gerçekleşme ihtimali yüksek, ancak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin değil. Önümüzdeki iki hafta içinde kararımı vereceğim" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İsrail'in saldırılarına İran'ın yanıt vermesi ile çatışmalar şiddetlendi. Bir haftası geride kalan çatışmalarda İsrail'in Hayfa ve Tel Aviv gibi önemli şehirlerine yönelik füze saldırılarında kentlerde büyük hasarlar oluştu.

İsrail'in de İran'ın kritik kentlerine yönelik saldırıları devam etti. Çatışmaların bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim

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