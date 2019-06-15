ABD, İran'a karşı uluslararası mutabakatı güçlendirmek istiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine düzenlenen saldırıdan yine İran'ı sorumlu tutarak, deniz taşımacılığının karşılaştığı tehdide yönelik uluslararası mutabakatı güçlendirmek için çalışacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, Amerikan ordusunun saldırıya uğrayan gemilerden Kokuka Courageous'ın gövdesindeki patlamamış bir mayının İran Devrim Muhafızları tarafından söküldüğünün görüldüğünü öne sürdüğü görüntü ve fotoğraflara atıfta bulundu. Trump, "Bunu İranlılar yaptı" ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle