ABD İran'a karşı Orta Doğu'ya 1500 ilave asker gönderilmesini onayladı

İran ile gerilimin iyice arttığı bu dönemde, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'ya bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıkladı.

Japonya'ya hareketinden önce basın mensuplarına kararını değerlendiren başkan, ilave askeri gücün çoğunlukla Orta Doğu'daki Amerikan askerleri ve yetkililerini "koruma" görevini üstleneceğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle