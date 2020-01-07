'ABD İran'a karşı Hint Okyanusu'na B-52 gönderecek'

07.01.2020 08:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 08:30

İran ile gerilimin tırmanması üzerine ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Hint Okyanusu'ndaki Deigo Garcia adasına 6 B-52 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği iddia edildi.



Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir ABD yetkilisi, İran ile gerilimin daha da tırmanmasına karşı tedbir amaçlı Diego Garcia adasına 6 B-52 uçağının gönderileceğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle