'ABD İran'a karşı Hint Okyanusu'na B-52 gönderecek'
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'ABD İran'a karşı Hint Okyanusu'na B-52 gönderecek'

İran ile gerilimin tırmanması üzerine ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Hint Okyanusu'ndaki Deigo Garcia adasına 6 B-52 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği iddia edildi.

07.01.2020 08:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 08:30
'ABD İran'a karşı Hint Okyanusu'na B-52 gönderecek'

ile gerilimin tırmanması üzerine ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Hint Okyanusu'ndaki Deigo Garcia adasına 6 B-52 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği iddia edildi.


Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir ABD yetkilisi, İran ile gerilimin daha da tırmanmasına karşı tedbir amaçlı Diego Garcia adasına 6 B-52 uçağının gönderileceğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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