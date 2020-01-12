'ABD Irak yönetimini Merkez Bankası rezervleriyle tehdit etti' iddiası
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'ABD Irak yönetimini Merkez Bankası rezervleriyle tehdit etti' iddiası

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ülkedeki askerlerini çekmesini isteyen Irak yönetimini, New York Federal Bankasındaki hesaplarına erişimi kaybetme riski ile tehdit ettiği ifade edildi.

12.01.2020 19:07 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:07
'ABD Irak yönetimini Merkez Bankası rezervleriyle tehdit etti' iddiası

'nin (ABD) ülkedeki askerlerini çekmesini isteyen yönetimini, Federal Bankasındaki hesaplarına erişimi kaybetme riski ile tehdit ettiği ifade edildi.


The Wall Street Journal'da yer alan haberde, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinden sonra ABD askerlerinin Irak'tan ayrılmasını gündeme getiren Irak yönetiminin hafta içi ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "uyarıldığı" belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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