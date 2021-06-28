ABD, Irak ve Suriye'de hava saldırısı düzenledi

ABD ordusu, Irak ve Suriye'de İran destekli milislere ait tesislere hava saldırısı düzenledi.

ABD ordusu, Irak ve Suriye'de İran destekli milislere ait tesislere hava saldırısı düzenledi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye ve Irak'ta İran destekli milislere ait mühimmat depoları ve operasyonel tesislerin hava saldırısıyla hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada, operasyonun Irak'taki ABD personeline ve tesislerine yönelik drone saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Pazar günü gerçekleştirilen operasyon kapsamında Suriye'de iki Irak'ta ise bir noktanın hedef alındığı kaydedildi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, hava saldırısının "savunma amaçlı" olduğunu belirterek, "ABD, gerginliği azaltmak, aynı zamanda açık ve net bir caydırıcı mesaj göndermek için gerekli, uygun ve kasıtlı operasyonu gerçekleştirdi" dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hava saldırılarında en az 5 Iraklı milisin öldürüldüğünü açıkladı.

Biden yönetimi bölgede ikinci kez askeri operasyon gerçekleştirdi. ABD ordusu, Şubat ayında Suriye'de Irak sınırı yakınlarında, İran destekli milislere ait olduğu iddia edilen tesislere hava saldırısı düzenlemişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı