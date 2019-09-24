ABD, Irak'taki vatandaşlarına "artan gerginlik" uyarısı yaptı

24.09.2019 19:14

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'ta bulunan ülke vatandaşlarının, artacağını belirttiği gerginliklere karşı teyakkuzda olmasını istedi.

Büyükelçilik sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'taki vatandaşlarımızın burada artmakta olan gerginliklere karşı teyakkuzda olması gerekiyor." uyarısı yapıldı.

Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına dün akşam geç saatlerde havan topuyla saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: AA