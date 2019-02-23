Abd, İnsanı Yardımları Engellemesi Halinde Venezuela'ya Yaptırımları Artırmakla Tehdit Etti

ABD'de üst düzey bir yetkili, Venezuela ordusunun yardımların ülkeye girmesini engellemesi durumunda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nın görevi bırakması için hafta başından itibaren yaptırımların artırılabileceğini söyledi.

ABD'li yetkili ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Batı Yarım Küre'nin bazı liderlerinin, Venezuela'ya yapılan yardım konusunda hafta sonu meydana gelecek olayları görüşmek ve yeni kararlar almak Bogota'da toplanacağını söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili, yardımların ulaştırılması faaliyetine karşı Venezuela ordusunun şiddet uygulaması veya olumsuz tepkisinin görülmesi durumunda ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve diğer liderlerin uluslararası finans çemberini daha da daraltma kararı alabileceğini söyledi.

ABD, kendisini Venezuela'nın geçici başkanı olarak ilan eden Juan Guaido'nın isteği üzerine Kolombiya'nın Venezuela ile sınırına yardım stokladı. ABD ve onlarca Batı ülkesi Juan Guiado'yu Venezuela'nın geçici başkanı olarak tanıdığını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, ülkesinde bir ilaç veya gıda sıkıntısı bulunmadığını, yardımların Venezula hükümetini devirmek için bir bahane olarak kullanıldığını söyleyerek bazı komşu ülkeleri ile sınırlarını kapattığını söyledi.

Venezuela'nın Brezilya sınırında gerilimin arttığı bazı şiddet olaylarının görüldüğü, askerlerin açtığı ateş sonucu 2 kişinin öldüğü 15 kadar sivilin de yaralandığı belirtildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA