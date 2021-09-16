ABD, İngiltere ve Avusturalya'dan Çin'e karşı işbirliği - Haberler
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ABD, İngiltere ve Avusturalya'dan Çin'e karşı işbirliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ABD, İngiltere ve Avusturalya'dan Çin'e karşı işbirliği

(IHA) ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere ve Avustralya ile savunma teknolojisi konusunda işbirliği yapacağını duyurdu.

WASHİNGTON-(IHA) ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere ve Avustralya ile savunma teknolojisi konusunda işbirliği yapacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın yeni bir savunma ortaklığında beraber çalışacağını söyledi. Biden, müttefiklerin anlaşması ile nükleer güçle çalışan denizaltılar da dahil olmak üzere yapay zeka ve en son savunma teknolojisi üzerinde üç ülkenin işbirliği içinde olacağını söyledi.

Biden, Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, "ABD, Avustralya ve Birleşik Krallık ortakları olarak, uzun süredir sadık, yetenekli ve daha yakınız. Bugün üç ulusumuzun arasındaki işbirliğini derinleştirmek ve resmileştirmek için tarihi bir adım atıyoruz. Çünkü hepimiz uzun vadede Hint-Pasifik'te barış ve istikrarı sağlamanın zorunluluğunu kabul ediyoruz." dedi. Biden ayrıca bu işbirliğinin, "En büyük güç kaynağımız olan ittifaklarımıza yatırım yapmak, bugünün ve yarının tehditlerini daha iyi karşılamak ve onları güncellemekle ilgili" olduğunu söyledi.

İngiltere ve ABD basınında yer alan haberler e göre, AUKUS kısaltması ile adlandırılan üç ülkenin işbirliğinin, son zamanlarda Çin ve Avustralya arasındaki gerilimin ardından, Çin'in teknoloji ve askeri alanlarda ilerlemesinin engellemesi ve Çin'in küresel gücüne karşı koyma girişimi olduğu ifade edildi. Aynı zamanda işbirliği ile, AUKUS'un yapay zeka, kuantum, sualtı sistemleri ve uzun menzilli saldırı sistemleri gibi önemli teknolojik alanlarda ortaklık sağlayacağı belirtildi.

ABD'li yetkiler, teknolojinin en iyi nasıl sunulacağını bulmak için uzmanların önümüzdeki 18 ay boyunca çalışacaklarını belirtti. Yetkililer ayrıca Avustralya'nın şu anda nükleer güçle çalışan bir denizaltıyı çalıştırmak için gerekli bölünebilir malzemeye sahip olmadığını ve önümüzdeki bir buçuk yılda müzakerelerin büyük bir bölümünün nükleer malzeme transferi tartışmalarını içereceğini belirtti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Artık ortaklığımızı yeni bir düzeye taşımalıyız" ifadesinde bulunurken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise "Dostluğumuza yeni bir bölüm ekliyoruz" dedi. - WASHINGTON

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