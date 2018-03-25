Abd: "İncirlik Hava Üssü'nden Çekilmiyoruz"

ABD'nin İncirlik Üssü'nden ayrıldığı iddialarına ilişkin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD, ne Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nden ne de Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nden ayrılıyor. Buna ilişkin haberler yanlış ve asılsızdır" denildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İncirlik ve Katar'da bulunan hava üslerinden ayrılacağına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan bir açıklamayla duyurdu. Yapılan paylaşımda, "ABD, ne Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nden ne de Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nden ayrılıyor. Buna ilişkin haberler yanlış ve asılsızdır" ifadelerine yer verildi.

Aynı saatlerde ABD Merkez Hava Kuvvetleri Komutanlığının (AFCENT) da resmi Twitter hesabından "ABD'nin Türkiye ve Katar'daki İncirlik ve El Udeyd hava üslerinden ayrılıyor olduğunu iddia eden haberler gerçeği yansıtmıyor. Ortak güvenlik kaygıları ile mücadele etmek için birlikte çalışmamız gerektiği bir zamanda bu olumsuz haberler, bölgedeki müttefiklerimiz arasında güvensizliği besliyor" denildi.

Pentagon daha önce de ABD'nin İncirlik'ten çekileceğine ilişkin haberleri kesin bir dille yalanlamıştı. - WASHINGTON