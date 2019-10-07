ABD, ilk olarak Suriye'nin kuzeydoğusundan 'sınırlı sayıda' askerini çekecek

ABD, ilk olarak Suriye'nin kuzeydoğusundan 'sınırlı sayıda' askerini çekecek

ABD güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme kararı almasının ardından söz konusu operasyonla ilgili açıklama geldi. ABD'li bir yetkili, Amerikan askerlerinin öncelikle sınırlı ölçüde geri çekileceğini ve boşaltılacak söz konusu bölgenin Türkiye sınırına yakın bir konumda olacağını söyledi

07.10.2019 15:51
ABD, ilk olarak Suriye'nin kuzeydoğusundan 'sınırlı sayıda' askerini çekecek

ABD güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme kararı almasının ardından söz konusu operasyonla ilgili açıklama geldi.


Adının gizli kalması koşuluyla konuşan ABD'li bir yetkili, Amerikan askerlerinin öncelikle sınırlı ölçüde geri çekileceğini ve boşaltılacak söz konusu bölgenin Türkiye sınırına yakın bir konumda olacağını söyledi. ABD'li yetkili geri çekilecek asker sayısının büyük bir miktar olmayacağını ve sadece düzinelerle sınırlı olacağını da sözlerine ekledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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