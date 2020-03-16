ABD ilk koronavirüs aşısını 45 genç üzerinde deneyecek
ABD ilk koronavirüs aşısını 45 genç üzerinde deneyecek. Yetkililer aşının piyasaya çıkmasının en az 1 bir yılı bulabileceğini belirtti.
16.03.2020 08:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:48
Koronavirüs sebebiyle ulusal acil durum ilan edilen Amerika Birleşik Devletleri'nde(ABD) yeni tip Covid 19 aşısının ilk denemelerinin 45 kişi üzerinde başlayacağı kaydedildi.
Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan test çalışmaları Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde genç gönüllüler üzerinde farklı dozlarda uygulanacak. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com