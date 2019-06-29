"ABD ile ticaret hacminde artış bekleniyor"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin, "Sayın Trump'ın değindiği bir iki konu biraz dikkat çekici oldu; gündeme oturacak konular bunlar. Daha önceden de planlamış olduğumuz ticari hacmimizi geliştirme konusundaki hedefimiz devam ediyor. İnşallah bugün Sayın Trump'ın da açıklamalarına göre 5 katına artacak bir ticari hacim bekleniyor." dedi.

ASKON tarafından Çanakkale'de bir otelde düzenlenen "5. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı"na katılan Aydın, program öncesi gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesinde ortaya çıkan sonuçlara ulaşılabileceğine inandıklarını belirten Aydın, ABD ile Çin arasındaki krizden Türkiye'ye imkanlar doğabileceğini anlattı.

Aydın, görüşmeden sonra yapılan açıklamalara dair şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Trump ile görüşmelerini bugün nihayetlendirmiş oldu. Burada benzer konuları biz zaten bekliyorduk, çok sürpriz açıklamalar değildi ancak Sayın Trump'ın değindiği bir iki konu biraz dikkat çekici oldu; gündeme oturacak konular bunlar. Daha önceden de planlamış olduğumuz ticari hacmimizi geliştirme konusundaki hedefimiz devam ediyor. İnşallah bugün Sayın Trump'ın da açıklamalarına göre 5 katına artacak bir ticari hacim bekleniyor. 75 milyar dolar seviyesindeki ABD ile olan ticari hacmimizin, yapılacak yatırım ve anlaşmalarla aslında çok rahat artırılabileceğine ASKON olarak da inanıyoruz. Çok ufak dokunuşlarla, karşılıklı yapılacak vergi anlaşmalarıyla bu rakamlara ulaşmanın çok güç olmadığını uzun süredir konuşuyoruz, anlatmaya çalışıyoruz."

ASKON Genel Başkanı Aydın, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının görüşmeye yansımasının da merakla beklendiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu konunun milli menfaatleri koruma meselesi olduğunu birçok kez dile getirdiğini hatırlatan Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümet kanadımız bu konuda da net bir şekilde tutumunu sürdürüyor. S-400'ler inşallah temmuz sonlarında hedeflenen tarihte ülkeye gelecek. Trump'ın Obama üzerinden böyle bir mesaj vermesini de 'Aslında biz hata yaptık' mesajı olarak algılıyoruz. 'Biz aslında bunu Türkiye'ye yapmamalıydık' mesajını algılıyoruz. Tabii ki Obama zamanında Patriotlar ile alakalı bir karar vermişler ama Trump şu anda devlet başkanı olarak kendi yöntemleri, kendi yollarıyla bunu düzeltebilirdi ama olmadı." şeklinde konuştu.

"Önümüzde seçimsiz koskoca bir 4 sene var"

İstanbul seçimlerinin geçen hafta yapıldığını anımsatan Aydın, "Şimdi önümüzde koskoca bir 4 sene var. İş dünyamızın, ihracatçılarımızın, sanayicilerimizin, esnafımızın, tüccarımızın hızla inşallah işine, işlerimize, ülkemize, geleceğimize neler katabiliriz; bunun üzerine çalışacağız. Belediye seçimleri oldu, burada yerel seçimlerin sonucunda iş dünyası bir beklenti içinde olmadı. Bizler sadece belediye başkanlarını seçtik, hükümeti seçmedik. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu vizyon üzerine, 2023 hedeflerine ASKON olarak 4 elle sarıldık. Önümüze ödevlerimizi aldık, üzerimize düşen vazifelerimizi aldık. İnşallah 2023 için dört elle, var gücümüzle çalışıyor olacağız." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Sedat Murat ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş adamları katıldı.

Kaynak: AA