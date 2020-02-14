ABD ile Taliban ateşkes anlaşmasına vardı; ABD birlikleri Afganistan'dan çekilebilir

14.02.2020 20:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:32

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) üst düzey bir yetkili, Afganistan'da ABD ile Taliban arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı.



Cuma günü yapılan açıklamada, "çok yakında yürürlüğe girecek" ateşkes anlaşmanın ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesine yol açabileceği belirtildi. (AP) Euronews.com'da Görüntüle