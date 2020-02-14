ABD ile Taliban ateşkes anlaşmasına vardı; ABD birlikleri Afganistan'dan çekilebilir
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ABD ile Taliban ateşkes anlaşmasına vardı; ABD birlikleri Afganistan'dan çekilebilir

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) üst düzey bir yetkili, Afganistan'da ABD ile Taliban arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı.

14.02.2020 20:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:32
ABD ile Taliban ateşkes anlaşmasına vardı; ABD birlikleri Afganistan'dan çekilebilir

'nden (ABD) üst düzey bir yetkili, 'da ABD ile Taliban arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı.


Cuma günü yapılan açıklamada, "çok yakında yürürlüğe girecek" ateşkes anlaşmanın ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesine yol açabileceği belirtildi. (AP) Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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