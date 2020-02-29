ABD ile Taliban arasında tarihi anlaşma

29.02.2020 16:43 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:48

Taliban ile ABD arasında tarihi barış anlaşması imzalandı.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 19 yıllık Afganistan Savaşı'nın bitirilmesi noktasında önemli bir adım olarak görülen Taliban'la barış anlaşmasını imzalamak üzere Doha'ya geldi. Washington'dan Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Pompeo, imza törenine katılmadan önce Katar Emiri ile görüştü. Tarihi anlaşmaya göre ilk aşamada ABD, Afganistan'da konuşlu askerini çekerek 135 gün içinde 13 binden 8 bin 600'e indirecek. 14 ay içerisinde ise ABD, Afganistan'dan tüm askerlerini çekecek ve tüm üslerini temizleyecek.



ABD, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra 7 Ekim 2001'de Afganistan'da El Kaide ve Taliban'a yönelik askeri operasyon başlatmıştı. ABD askeri 19 yıldır Afganistan'da bulunuyor.



ABD ve Taliban arasında barış süreci, 2018'den beri sürüyor. 5 Eylül 2019'da Afganistan'daki ABD askerlerine Taliban tarafından bombalı saldırı düzenlenmesi sonucu 1 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği gerekçesiyle barış görüşmeleri Washington tarafından iptal edilmişti. Taliban'ın elinde rehin tuttuğu 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla ise barış görüşmeleri haftalar sonra yeniden başlamıştı. - DOHA

Kaynak: İHA