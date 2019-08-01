ABD ile Taliban arasında anlaşma sağlanabilir

Taliban'ın Katar'daki siyasi ofisi sözcüsü Süheyl Şahin, müzakerelerin bir sonraki turunda ABD ile Taliban arasında anlaşma sağlanabileceğini söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, "Barış görüşmelerinde son aşamaya ulaşıldı. Haftaya ABD'li yetkililerle düzenlenecek oturumda bu ülkenin Afganistan'dan nasıl ve ne zaman çıkacağı konusunda anlaşacağımızı ümit ediyoruz." dedi.

İki taraf arasında yoğun görüşmelerin devam ettiğini belirten Şahin, şiddet ve çatışmaların sonlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalanmasının planlandığını ifade etti.

"Taliban kendi payına düşeni yaparsa biz de üzerimize düşeni yaparız"

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad da dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, anlaşmaya varılma ihtimalinden bahsetmişti.

Halilzad, "Eğer Doha'da Taliban kendi payına düşeni yaparsa biz de kendi üzerimize düşeni yaparız. Böylece aylarca üzerinde çalıştığımız anlaşmayı sonuçlandırırız." ifadelerini kullanmıştı.

Afganistan'ın Barış İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı'ndan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Doha'da düzenlenecek Afganlar arası barış görüşmeleri için 15 kişilik heyetin hazırlandığı duyurulmuştu.

Katar'da ABD'yle Taliban arasında son 9 ayda 7 kez görüşme gerçekleşti.

Kaynak: AA