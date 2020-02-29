ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşmayı imzaladı
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ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşmayı imzaladı

ABD ile Taliban temsilcileri, Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşmayı imzaladı.

29.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:28
ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşmayı imzaladı

ABD ile Taliban temsilcileri, 'da barış sürecini başlatan anlaşmayı imzaladı.

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" adı verilen anlaşma, yaklaşık iki yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan 'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle imzalandı. Anlaşmaya, ABD adına ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza attı.

Afganistan'da 19 yıldır devam eden savaşı sona erdirecek anlaşmaya göre, ABD, 135 gün içinde Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600'e indirecek. ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek.

Kaynak: AA

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