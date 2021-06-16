ABD ile Suudi Arabistan, iklim değişikliği konusunda iş birliği yapacak

ABD'nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry'nin Suudi Arabistan ziyareti sonrasında yayınlanan ortak açıklamada, iki ülkenin küresel iklim değişikliği konusunda kamu ve özel sektörde iş birliği yapacağı bildirildi.

ABD'nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry'nin Suudi Arabistan ziyareti sonrasında yayınlanan ortak açıklamada, iki ülkenin küresel iklim değişikliği konusunda kamu ve özel sektörde iş birliği yapacağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığınca yayınlanan ortak açıklama metninde, iki ülkenin artan iklim sorununu ciddiyetle ele alma konusunda kararlı olduğu belirtildi.

Washington ve Riyad'ın, Paris İklim Anlaşması, İtalya'da düzenlenen G-20 ve İngiltere'nin Glasgow kentinde düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı'nda alınan kararların uygulanmasını teşvik etmek için birlikte çalışacağı aktarılan açıklamada, "Her iki ülke de iklim değişikliğinin kötü sonuçlarından korunmak için 2020'lerde sera gazı emisyonlarını azaltmanın ve uyum önlemleri almanın önemini teyit ediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki ülkenin aynı zamanda temiz enerji, sürdürülebilir tarım ve arazi kullanımı dahil olmak üzere Suudi Yeşil Girişimi ve Orta Doğu Yeşil Girişimi'ni aktif olarak destekleyeceği, bu bağlamda bölgede ikili ilişkiler kuracağı kaydedildi.

Net-Sıfır Atık Üretici Forumu kapsamındaki çabaları ilerletmeye, temiz hidrojenin potansiyeli konusunda iş birliğinin önemine vurgu yapılan açıklamada, iki ülkenin temiz hidrojen teknolojisinin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını hızlandırmak, bölgede yenilenebilir enerji ve düşük emisyonlu enerji sistemlerinin dağıtımını hızlandırmak, özel sektöre bu konuda ortaklık için teşvik vermek dahil iklimi ilgilendiren birçok konuda iş birliği yapacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri