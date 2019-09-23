"ABD ile savaşı başlatan biz olmayacağız"

23.09.2019 00:44

NEW İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ile ülkesi arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "Savaştan kaçınabilir miyiz emin değilim ama savaşı başlatan biz olmayacağız ve ilk başlatan kimse bitiren de o olmayacak." dedi.

Amerikan CBS televizyonu konuşan Zarif, Suudi Arabistan'ın petrol tesisleri Saudi Aramco'ya yapılan saldırıların arkasında İran'ın olmadığını ve tarafsız soruşturma yürüten her hangi bir ekibin de aynı sonuca ulaşacağını söyledi.

İran'ın, Suudi Arabistan'a soruşturma için ekip gönderen Birleşmiş Milletler tarafından bilgilendirilmediğini ifade eden Zarif, BM'nin bağımsız bir soruşturma yürütmesi durumunda saldırılardan İran'ın sorumlu olmadığı sonucuna ulaşacağını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'a "savaşa sürükleyecek yalanlar söylendiğini" ve ABD'nin yalan ve gerçeği ayıracak sorumlu ulusal güvenlik yetkililerine ihtiyaç duyduğunu belirten Zarif, şunları kaydetti:

"Biz konuşmaya hazırız ama sadece önümüzdeki bir, bir buçuk ya da beş, beş buçuk yıl geçerli olacak bir anlaşma için değil, kalıcı bir anlaşmayı görüşmemiz gerek. Daha önce konuştuk, hatırlayın, sadece iki sayfa bir doküman imzalamadık ki yine aynısını yapalım, zorlu görüşmelerdi."

ABD ve İran arasında savaşın kaçınılabilir olup olmadığı sorulan Zarif, "Savaştan kaçınabilir miyiz emin değilim ama savaşı başlatan biz olmayacağız ve ilk başlatan kimse bitiren de o olmayacak." dedi.

Kaynak: AA