ABD ile Rusya'nın, Suriye'de Ateşkes İçin Anlaşmaya Vardığı İddia Edildi

G20 Zirvesi'nde Suriye'de ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı, ateşkesin 9 Temmuz'da yerel saatle öğle vakti yürürlüğe gireceği belirtildi.

ABD ile Rusya'nın, Suriye'de Ateşkes İçin Anlaşmaya Vardığı İddia Edildi

G20 Zirvesi'nde Suriye'de ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı, ateşkesin 9 Temmuz'da yerel saatle öğle vakti yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kaynak: Dunya.com