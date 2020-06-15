ABD ile Rusya arasında kriz yaratan casusluk davasında yeni gelişme
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ABD ile Rusya arasında kriz yaratan casusluk davasında yeni gelişme

ABD ile Rusya arasında casusluk krizinde yeni gelişme yaşandı.

ABD ile Rusya arasında kriz yaratan casusluk davasında yeni gelişme
15.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:18

ABD ile Rusya arasında casusluk krizinde yeni gelişme yaşandı. Rus mahkemesi, eski ABD deniz subayı olan ve 2018 yılında Rusya'da üstünde gizli belge içeren USB ile gözaltına alınan Paul Whelan'a 16 yıl hapis cezası verdiğini açıkladı.

ABD ile Rusya arasında casusluk krizine neden olan eski ABD deniz subayı ve 2018 yılında Rusya'da üstünde gizli belge içeren USB ile gözaltına alınan Paul Whelan'a ilişkin yeni gelişme yaşandı. Bu sabah Moskova'da görülen davada, Rus mahkemesi, Whelan'a ilişkin 16 yıl hapis cezası kararına hükmetti. Eski ABD Deniz Subayı Paul Whelan, 2018 yılında Rusya'da casusluk suçuyla Moskova'da gözaltına alınmıştı.  Whelan'ın 'gizli belgelerin bulunduğu' belirtilen bir USB bellek taşıdığı ve Rusya'dan ABD'ye casusluk faaliyeti yürüttüğü ileri sürülmüştü. Whelan, söz konusu suçlamaları reddetmişti.

WHELAN'DAN ÜÇ ÜLKEYE ÇAĞRI: BU SAÇMALIKLARA SON VERİN

Rus mahkemesinin 16 yıl hapis cezası kararının ardından Paul Whelan'ın, bu kararı, "Sahtekarlık" diyerek değerlendirdiği ve ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere, İngiltere, Kanada ve İrlanda liderlerine seslenerek, "Buna bir son verin" dediği belirtildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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