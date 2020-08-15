ABD ile Polonya arasında "Güçlendirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD ile Polonya arasında "Güçlendirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalandı

ABD ve Polonya arasında "Güçlendirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

ABD ile Polonya arasında
15.08.2020 20:07 | Son Güncelleme: 15.08.2020 20:11

ABD ve Polonya arasında "Güçlendirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalandı. Anlaşma ile Almanya'daki ABD askerlerinin Polonya'ya gönderilmesinin önü açılmış oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 4 ülkeyi kapsayan Orta ve Doğu Avrupa turunun son durağı olan Polonya'nın başkenti Varşova'da Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile "Güçlendirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması" imzaladı. Anlaşma ile ABD'nin Polonya'ya takviye asker konuşlandırabilmesinin ve Almanya'daki ABD askerlerinin Polonya'ya gönderilmesinin önü açılmış oldu. ABD, ayrıca Polonya'nın askeri tesislerine erişebilecek ve modernleştirilme çalışması yapabilecek.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu anlaşma, uzun süreli bir güvence olacak. Tehdit anında askerlerimiz omuz omuza olacak. Avrupa'nın bizim bulunduğumuz bölgesinde diğer ülkelerin güvenliğine de katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, anlaşmanın ayrıca ABD ve Polonya arasındaki ticaret ve yatırım gibi alanlarda da işbirliğini geliştireceğine vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Anlaşma askeri işbirliğini güçlendirecek ve Amerika'nın Polonya'daki askeri varlığını arttırarak NATO'nun caydırıcılığını, Avrupa'nın güvenliğini güçlendirecek. Demokrasi, özgürlük ve egemenliğin sağlanmasına yardımcı olacak" dedi.

Öte yandan Başkan Trump, geçtiğimiz aylarda Almanya'nın NATO savunma bütçesine yeterince katkı yapmadığını öne sürmüş ve ABD Savunma Bakanlığı'na Almanya'daki asker sayısını azaltma talimatı vermişti. Savunma Bakanlığı, ise Almanya'da bulunan 36 bin asker sayısını 24 bine düşürme kararı almış, 5 bin 600 askerin aralarında Polonya'nın da bulunduğu diğer NATO üyesi ülkelere konuşlandıracağını açıklamıştı. Bakanlık, geriye kalan 6 bin 400 askerin ise ABD'ye geri döneceğini aktarmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Ekonomi
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar Yaşam
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi...
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı 3. Sayfa
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı Dünya
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı Magazin
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi Spor
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti
Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Tek başına yaşayan yaşlı adamdan 2 aydır haber alamayan akrabası, evine gidince cansız bedenle karşılaştı
Tek başına yaşayan yaşlı adamdan 2 aydır haber alamayan akrabası, evine gidince cansız bedenle karşılaştı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis'e en küçük müdahale olursa gereğini yaparız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis'e en küçük müdahale olursa gereğini yaparız
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler
CHP'de hareket başlatan Muharrem İnce'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt: Hükümsüzdür
CHP'de hareket başlatan Muharrem İnce'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt: Hükümsüzdür
İki gündür kayıp bir kişiyi, arkadaşı 10 bin lira için öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıktı
İki gündür kayıp bir kişiyi, arkadaşı 10 bin lira için öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıktı
Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı
Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Öncelik, birinci sınıflar ile sınava girecek olan öğrencilerde
21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Öncelik, birinci sınıflar ile sınava girecek olan öğrencilerde
Yalanları gün yüzüne çıktı! Kayıp Gülsüm ninenin damadı ve kızları cinayetten yargılanacak
Yalanları gün yüzüne çıktı! Kayıp Gülsüm ninenin damadı ve kızları cinayetten yargılanacak
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
Canlarını zor kurtardılar! Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
Canlarını zor kurtardılar! Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Abdurrahman Dilipak
Magazin Aamir Khan Sezen Aksu Hazal Kaya Serenay Sarıkaya
Spor Süleyman Seba Malcolm Thomas Mecnun Otyakmaz Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Ağustos Barcelona Bayern Münih
Şu an buradasınız: ABD ile Polonya arasında "Güçlendirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 20:25:11. #1.14#
title