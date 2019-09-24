ABD ile ortak devriye

ABD ile ortak devriye

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle ikinci müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı.

24.09.2019 09:05
ABD ile ortak devriye

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle ikinci müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı." denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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