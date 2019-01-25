ABD ile Kuzey Kore Arasında Müzakereler İyi Gidiyor

Kuzey Kore ile ABD arasındaki müzakerelerin iyi gittiği bildirildi.

Güney Kore'nin Kore Yarımadası ve güvenlik işleri özel temsilcisi Lee Do-hoon, Kuzey Koreli ve ABD'li yetkililerle toplantılara katıldığı İsveç seyahati dönüşünde gazetecilere açıklama yaptı.

Lee Do-hoon, ABD ve Kuzey Kore arasında çeşitli seviyelerde yürütülen müzakerelerin iyi gittiğini söyledi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Çoe Son-hui ve ABD'nin Kuzey Kore müzakerelerinden sorumlu özel temsilcisi Steve Biegun, hafta başında İsveç'te bir araya gelmişti.

Kuzey Kore medyası dün Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ABD Başkanı Donald Trump'tan bir mektup aldığını ve iki ülke arasındaki ikinci zirve için hazırlıklara başlanması talimatı verdiğini duyurmuştu.

Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin şubat sonunda olacağı bildirilmişti.

Trump ile Kim, ilk kez geçen yıl 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: AA