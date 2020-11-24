ABD ile Kuveyt arasında biyomedikal iş birliği anlaşması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

ABD ile Kuveyt arasında biyomedikal iş birliği anlaşması

24.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:49
ABD ile Kuveyt arasında biyomedikal iş birliği anlaşması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Stratejik Diyalog" toplantıları kapsamında Kuveyt ile biyomedikal araştırma ve insani yardım konularında iki mutabakat imzaladıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Stratejik Diyalog" toplantıları kapsamında Kuveyt ile biyomedikal araştırma ve insani yardım konularında iki mutabakat imzaladıklarını açıkladı.

Pompeo, Washington'da düzenlenen "ABD-Kuveyt Stratejik Diyalog Toplantısının" ardından Dışişleri Bakanlığında Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmet Nasır Muhammed Es Sabah ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli ölçüde ilerlediğine dikkati çeken Pompeo, "Bugünkü diyalog toplantımızda biyomedikal araştırma ve bilgi paylaşımı konusunda bir mutabakat imzaladık. Kuveyt Fund ile ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı arasındaki bir mutabakatı da bugün nihayete erdirdik. Bu anlaşma sayesinde enerjiden, gıda güvenliğine kadar birçok alanda yardım konusunda iş birliği yapacağız." ifadelerini kullandı.

Pompeo, Kuveyt ile DEAŞ'la mücadeleden İran'a karşı iş birliğine kadar birçok konuda güvenlik ilişkileri bulunduğunu anlatarak, ABD'nin İran'a karşı başlattığı maksimum baskı politikasına sağladığı katkıdan dolayı da Kuveyt'e teşekkür etti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Muhammed Es Sabah da ABD'de tedavi sürecinde yaşamını yitiren Kuveyt Emiri Sabah El Ahmed El Cabir Es Sabah'a sağladıkları yardım için ABD yönetimine teşekkür etti.

Stratejik Diyalog'u devam ettirmenin önemine vurgu yapan Kuveytli bakan, iki ülke arasındaki 6 farklı çalışma grubunun ikili ilişkilerdeki iş birliğini önemli ölçüde ilerlettiğini kaydetti.

Ticari iş birliklerinin hacminin 40 milyar doları aştığını ifade eden Muhammed Es Sabah, iki ülkenin terörle mücadele ve diğer güvenlik iş birliğinin de önemine işaret etti.

Es Sabah, "İlişkileri ilerletebileceğimiz alanlar ve sektörler olduğunu düşünüyorum. Dördüncü diyalog toplantımızla birlikte şimdi sağlık kuruluşlarının güvenliği, bakımı ve geliştirilmesinin yanı sıra enerji ve gıda güvenliği konusunda adımlar atıyoruz. Bu da ikili ilişkilerimizdeki ilerlemeyi pekiştirmiştir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

İlgili Haberler

Kızılay, Coca-Cola ile iş birliği anlaşması imzaladı
Kızılay, Coca-Cola ile iş birliği anlaşması imzaladı
İBB ile Nazilli Belediyesi arasında iş birliği yapılacak
İBB ile Nazilli Belediyesi arasında iş birliği yapılacak
Mersin Ecza Deposu ile AKUT arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Mersin Ecza Deposu ile AKUT arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ersin Tatar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Deniz Seki Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Ersun Yanal Deniz Türüç Samet Aybaba
Tüm Haberler Kaza Medya İstifa Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD ile Kuveyt arasında biyomedikal iş birliği anlaşması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 18:51:12. #1.14#
title