ABD ile Irak arasındaki stratejik müzakerelerin 2. turu başladı
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ABD ile Irak arasındaki stratejik müzakerelerin 2. turu başladı

ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi başkanlığındaki üst düzey heyet, Amerikalı yetkililerle iki ülke arasındaki stratejik müzakerelerinin 2. turunu başlattı.

ABD ile Irak arasındaki stratejik müzakerelerin 2. turu başladı
19.08.2020 23:33 | Son Güncelleme: 19.08.2020 23:36

ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi başkanlığındaki üst düzey heyet, Amerikalı yetkililerle iki ülke arasındaki stratejik müzakerelerinin 2. turunu başlattı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'a 204 milyon dolar yardım yapılacağını açıkladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet el-Sahhaf tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile iki ülke arasındaki stratejik müzakerelerin 2. ayağını başlattıklarını duyurdu.

Pompeo ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin görüşmenin çok iyi geçtiğini belirterek, "Görüşmede ekonomik ilişkiler ve korona virüs salgını ile mücadele yollarını ele aldık. Elektrik, petrol ve eğitim alanında iş birliği muhtıraları imzalanacak" dedi.

Ülkesinin ABD ile teröre karşı mücadele konunda iş birliğinin devam edeceğini vurgulayan Hüseyin, "ABD ile Irak, terör örgütü DEAŞ'a karşı aynı cephede yer aldı. Irak'taki terörü bitirmek için birlikte çalıştık ve çalışacağız" şeklinde konuştu.

Irak'a 204 milyon dolar yardım

Basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Irak'a 204 milyon dolar yardım yapılacağını açıkladı. Söz konusu yardımın sağlık sektörü, acil gıda yardımı, sağlıklı içme suyu ve altyapı için tahsis edildiğini kaydeden Pompeo, "İyi görüşmeler yaptık. Irak ile güçlü bir ortaklığımız var. Irak'taki milisler ülkenin istikrarını tehdit ediyor. Irak'ta yolsuzluk görmek istemiyoruz" dedi.

Ülkesinin Irak'ı desteklemeye ve içişlerine dış müdahalenin engellemesi konusunda kararlı olduklarını söyleyen Pompeo, iki ülke arasındaki stratejik müzakere birliklerinin Irak'tan çekilmemesi konusuna ağırlık verilmemesini istedi.

Öte yandan ABD ile Irak arasında geçtiğimiz Haziran ayında stratejik müzakerelerin başlatıldığı duyurulmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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