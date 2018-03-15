ABD ile İptal Edilen Toplantının Yeni Tarihi Belli Oldu

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görevden alınmasının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile 19 Mart'ta yapılması planlanan toplantının, 21 Mart'ta üst düzey Türk ve Amerikalı yetkililer arasında gerçekleşmesi planlanıyor.