ABD ile İptal Edilen Toplantının Yeni Tarihi Belli Oldu
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görevden alınmasının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile 19 Mart'ta yapılması planlanan toplantının, 21 Mart'ta üst düzey Türk ve Amerikalı yetkililer arasında gerçekleşmesi planlanıyor.
15 Mart 2018 Perşembe 23:22
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görevden alınmasının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile 19 Mart'ta yapılması planlanan toplantının, 21 Mart'ta üst düzey Türk ve Amerikalı yetkililer arasında gerçekleşmesi planlanıyor.