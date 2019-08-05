ABD ile "Güvenli Bölge" görüşmeleri başladı

ABD ile "Güvenli Bölge" görüşmeleri başladı

Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan "Güvenli Bölge"ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler başladı.

5.08.2019 10:21
ABD ile

Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan "Güvenli Bölge"ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler başladı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00'da MSB/Ankara'da başlamıştır" ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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