ABD ile Fransa'dan Lübnan'a "acilen güvenilir ve etkin bir hükümet kurma" çağrısı
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ABD ile Fransa'dan Lübnan'a "acilen güvenilir ve etkin bir hükümet kurma" çağrısı

04.02.2021 19:15 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:20
ABD ile Fransa'dan Lübnan'a

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın 6. ayında ortak açıklama yapan ABD ile Fransa yönetimleri, patlamanın aydınlatılması ve Lübnan'da bir an önce "güvenilir ve etkin" bir hükümetin kurulması çağrısında bulundu.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın 6. ayında ortak açıklama yapan ABD ile Fransa yönetimleri, patlamanın aydınlatılması ve Lübnan'da bir an önce "güvenilir ve etkin" bir hükümetin kurulması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamanın 6. ayında ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD ile Fransa'nın Lübnan halkına olan desteğinin aynen sürdüğü ve bundan sonra da süreceği vurgulandı.

İki ülkenin, patlamanın sebebine ilişkin soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını umduğu ve Lübnan adalet sisteminin bu konuda şeffaf hareket etmesini beklediği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu trajik olayın 6. ayı, Lübnan'daki ilgili paydaşların güvenilir ve etkin bir hükümetin kurulmasına ilişkin sözlerini yerine getirmelerinin ve Lübnan halkının taleplerine uygun reformların hayata geçirilmesinin aciliyet ve öneminin altını çizmektedir." ifadelerine yer verildi.

İki bakanın açıklamasında ayrıca ABD ile Fransa'nın Lübnan'a olan desteğinin sürmesinin bu somut adımların atılmasına bağlı olduğu da vurgulandı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti. Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

Patlama özelliği olan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın neden 6 yıldır limanda tutulduğu merak konusu olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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