ABD ile Fransa'dan Basra Körfezi'nde ortak tatbikat ABD ve Fransa donanmasının, Basra Körfezinde, savaş gemileri ile ortak hava savunma ve top atış tatbikatı yaptığı bildirildi.

ABD ve Fransa donanmasının, Basra Körfezinde, savaş gemileri ile ortak hava savunma ve top atış tatbikatı yaptığı bildirildi.

ABD Donanması Beşinci Filo'dan yapılan açıklamaya göre, tatbikata ABD'nin "USS Dwight D. Eisenhower" (IKE) uçak gemisi, "USS San Jacinto" güdümlü kruvazörü ile Fransa'nın "FS Forbin" muhrip gemisi katıldı.

Gemilerin ortak hava savunma tatbikatının yanı sıra top atış eğitimi de icra ettiği vurgulanan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı gemiler arasında personel değişimi olmadığı ifade edildi.

Eisenhower uçak gemisi daha önce de Akdeniz'de Fransa'nın Charles de Gaulle uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemileri ile ortak tatbikat yapmıştı.

Kaynak: AA