ABD ile Fas arasında deniz tatbikatı yapıldı
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ABD ile Fas arasında deniz tatbikatı yapıldı

04.03.2021 04:15 | Son Güncelleme: 04.03.2021 04:18
ABD ile Fas arasında deniz tatbikatı yapıldı

Fas ile ABD arasında ortak deniz tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Fas ile ABD arasında ortak deniz tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.

ABD'nin Rabat Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yıldırım Tokalaşma 2021" adıyla dün yapılan askeri tatbikatta savaş gemileri ve uçaklarının yan yana eğitim yaptıkları belirtildi.

Açıklamada, askeri tatbikatın Fas ile ABD arasındaki güçlü ve kalıcı güvenlik ortaklığının bir parçası olduğu kaydedildi.

ABD'den 'USS Porter' füze fırkateyni, ve Eisenhower uçak gemisinin, Fas'tan da Kraliyet Donanması'na bağlı Tarık bin Ziyad fırkateyninin katıldığı belirtilen tatbikatın, ne kadar süreceği belirtilmedi.

ABD ve Fas, Rabat'ta 2 Ekim 2020'de 10 yıllık askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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