ABD ile Çin'den "iklim değişikliğiyle mücadele" için ortak adım

Son dönemde aralarındaki gerilim artan ABD ile Çin yönetimleri, iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele etme ihtiyacına vurgu yapan ortak bir açıklamaya imza attı.

Son dönemde aralarındaki gerilim artan ABD ile Çin yönetimleri, iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele etme ihtiyacına vurgu yapan ortak bir açıklamaya imza attı.

ABD ile Çin'in iklim değişikliyle mücadele özel temsilcileri John Kerry ile Xie Zhenhua, Çin'in Şangay kentinde iki gün süren görüşmelerinin ardından hükümetleri adına ortak bir açıklama yaptı.

Son dönemde özellikle Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Hong Kong'daki insan hakları ihlalleri konusunda karşı karşıya gelen iki ülke, iklim değişikliyle mücadelede iş birliği mesajı verdi.

Kerry ile Zhenhua'nın görüşmelerinin ardından yapılan ortak açıklamada, ABD ile Çin'in iklim değişikliğiyle mücadelede daha aktif iş birliği yapması gerektiğine vurgu yapıldı. Açıklamada, Paris İklim Anlaşması koşullarının uygulanmasının iklim değişikliğiyle mücadelede vazgeçilmez bir husus olduğu ve her iki ülkenin de bu konuda hassas olacağı belirtildi.

22-23 Nisan'da yapılacak İklim Değişikliği Liderler Zirvesi ile kasım ayında yapılacak İklim Değişikliği Konferansının önemine de değinilen açıklamada, her iki ülkenin de küresel karbon emisyonunun azaltılmasında kendi paylarına düşen yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğinin altı çizildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan geri çekmiş, ancak 20 Ocak'ta göreve gelen Joe Biden yönetimi ABD'yi yeniden anlaşmaya geri döndürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur