ABD ile Çin 'birinci faz' ticaret anlaşması imzaladı

16.01.2020 00:55 | Son Güncelleme: 16.01.2020 01:00

ABD ile Çin arasında "ticaret savaşı" olarak ifade edilen ve dünya piyasasını ve küresel ekonomiyi olumsuz etkileyen gerginliğin yumuşatılması amacıyla bir anlaşma imzalandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir törenle imzalanan anlaşmanın Amerikan ekonomisi açısından "dönüştürücü" olacağını söyledi.

Çin ise "kazan-kazan" olarak nitelendirdiği anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine hizmet edeceğini ifade etti.

Çin, ABD'den yaptığı ithalat miktarını, 2017'deki seviyesinden 200 milyar dolar artıracağını ve fikri mülkiyet haklarıyla ilgili düzenlemeleri güçlendireceğini duyurdu.

Bunun karşılığında ABD de Çin ürünlerine son dönemlerde getirdiği yüksek gümrük tarifelerini yarıya indireceğini açıkladı. Ancak gümrük vergilerinin çoğunun uygulanmaya devam etmesi beklendiği için birçok şirket müzakerelerin devam etmesi çağrısı yaptı.

Trump: 'Birinci faz' anlaşma

ABD ve Çin arasında 2018'den bu yana devam eden ticari savaş kapsamında uygulanan gümrük vergileri 450 milyar dolar değerinde ticari mala uygulanmış ve dünya çapında ticaret, küresel ekonomik büyüme ve yatırımları olumsuz etkilemişti.

Trump bu anlaşmayı "birinci faz" olarak tanımladı ve gelecekteki müzakerelerde Çin'in uyguladığı devlet sübvansiyonları gibi başka konuların da ele alınacağını vurguladı.

ABD bu sübvansiyonların Çinli şirketlere haksız rekabet üstünlüğü sağladığına ve Amerikan firmalarının Çin'deki operasyonlarını zorlaştırdığına inanıyor.

Çin adına anlaşmayı imzalayan Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He, anlaşmanın "karşılıklı saygı ve eşitliğe" dayandığını belirtti ve Çin'deki ekonomik modeli savundu.

Liu, "Çin kendi ulusal gerçeklerine uygun bir siyasal sistem ve ekonomik kalkınma modeli geliştirdi" dedi ve ekledi:

"Bu Çin ve ABD'nin birlikte çalışamayacağı anlamına gelmiyor. Tersine, ülkelerimiz arasında pek çok ticari çıkar ortaklığı var. İki tarafın anlaşmaya uymasını ümit ediyoruz."