ABD ile Çin arasından vize sahtekarlığı krizi ABD'de FBI tarafından Çinli bir biyoloğun vize sahtekarlığı yaptığı iddia edildi.

ABD'de FBI tarafından Çinli bir biyoloğun vize sahtekarlığı yaptığı iddia edildi.

ABD'de FBI tarafından Çinli Biyolog Juan Tang'ın vize başvurusu yaptığı sırada Çin ordusunda aktif görevde olduğunu sakladığı ve hatalı bildirim yaptığı iddia edildi. FBI'ın iddiası ile harekete geçen savcılık Tang'e vize dolandırıcılığı suçlaması ile arama emri çıkardı. FBI, ise Tang'in Çin'in San Francisco Konsolosluğunda saklandığını öne sürdü.

San Francisco'daki ABD Bölge Mahkemesi tarafından hazırlanan dosyada Biyolog Juan Tang'in California'da bulunan Davis Üniversitesi'nde ziyaretçi araştırmacılara verilen "J-1" vizesi ile çalıştığı belirtildi. FBI ise Tang'ın vize başvurusunda orduya hiç hizmet etmediğini ve Çin'in iktidardaki Komünist Partisi'nin bir üyesi olmadığını söylediğini iddia ederek, vizesinin ek idari inceleme altına alındığını açıkladı. Yetkililer, Tang'in Çin üniforması ile çekilen fotoğrafının dava açılmasında etkili olduğunu dile getirirken, Çin Hava Kuvvetleri Askeri Tıp Üniversitesi'nde (FMMU) görev aldığını iddia etti. FBI, Tang'in elektronik cihazlarını araştırdığını ve Çin'in ordusuyla olan ilişkisine dair kanıtlar bulduğunu öne sürdü. Tang, ABD üniversitelerinde fikir hırsızlığı yapmak amacı ile sahte beyanlarla vize aldığı iddia edilen birkaç Çinli araştırmacı arasında bulunuyor. Pekin yönetimi ise suçlamalar hakkında henüz yorum yapmadı.

Öte yandan Mayıs ayında ABD yönetimi J-1 vizesi ile gelenler de dahil olmak üzere Çin ordusu ile bağları olduğundan şüphelenilen lisansüstü öğrencilere ve araştırmacılara vize yasağı getirmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA