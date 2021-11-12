ABD ile Çin Arasında Sürpriz İklim Anlaşması - Haberler
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ABD ile Çin Arasında Sürpriz İklim Anlaşması

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Dünyada en çok sera gazı emisyonuna yol açan iki ülke olan ABD ve Çin arasında varılan sürpriz bir anlaşma, İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden ve Birleşmiş Milletler himayesinde yapılan COP26 İklim Zirvesi'nden olumlu sonuçlar elde edileceği umutlarını arttırdı.

Dünyada en çok sera gazı emisyonuna yol açan iki ülke olan ABD ve Çin arasında varılan sürpriz bir anlaşma, İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden ve Birleşmiş Milletler himayesinde yapılan COP26 İklim Zirvesi'nden olumlu sonuçlar elde edileceği umutlarını arttırdı

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