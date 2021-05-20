ABD ile Çin arasında 'gemi' gerilimi
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ABD ile Çin arasında 'gemi' gerilimi

ABD ile Çin arasında 'gemi' gerilimi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Komutanlığı, USS Curtis Wilbur adlı ABD savaş gemisinin Paracel Adaları yakınlarındaki sulara izinsiz girdiğini duyurdu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Komutanlığı,  USS Curtis Wilbur adlı ABD savaş gemisinin Paracel Adaları yakınlarındaki sulara izinsiz girdiğini duyurdu.

ABD ile Çin arasında gemi krizi yaşandı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'ye bağlı USS Curtis Wilbur gemisinin kara sularına Paracel Adaları'na yakın bölgede izinsiz giriş yaptığını açıkladı. Pekin yönetimi, savaş gemileri ve uçakların USS Curtis Wilbur gemisini takip ettiğini ifade etti. ABD'nin bu eylemlerinin Çin egemenliğini ihlal ettiğini, bölgesel barışı ve istikrarı baltaladığını vurguladı.

ABD: PEKİN'İN İDDİALARI ASILSIZ

ABD Donanması Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu ifade ederek, "Uluslararası hukuk, tek taraflı olarak izin talep edilmesine veya önceden bildirim zorunluluğu dayatılmasına izin vermemektedir" ifadelerine yer verildi. 


- Çin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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